Uquía destino en la Quebrada

Aunque el próximo mes se desarrollará el Uquía en febrero, con distintas propuestas culturales y tradicionales en esa localidad norteña, los turistas pueden visitarla y experimentar una jornada placentera en medio del silencio absoluto que predomina todo el día.

Quienes llegan hasta el poblado (ubicado a 5 kilómetros al sur de Humahuaca por la ruta nacional 9), es para visitar su histórica iglesia, recorrer la Quebrada de Las señoritas, observar los terrenos sembrados, caminar por sus callecitas y disfrutar del agradable clima.

Finalizado enero, dará inicio el programa turístico cultural Uquía en febrero, que incluye para el 1 la Serenata a Las señoritas en luna llena; el 5 el Encuentro de compadres, anateros y agricultores; y el 7 y 8 el Preludio de carnaval.

Para el 12 se programó el Encuentro de compadres; el 13 se realizará el Festival de la chicha y la copla; el 14 se desenterrará el carnaval con las comparsas Los alegres de Uquía y Los corazones de puya puya; y el 15 entre el 21 se celebrará el Carnaval grande, el Carnaval chico y en el medio se conmemorará el Miércoles de cenizas.

Y el 28 se festejará el Carnaval de flores con invitaciones en pueblo y las zonas rurales donde los simpatizantes recibirán a las comparsas.