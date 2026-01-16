Hoy en el Enero Tilcareño las artesanas muestran sus tejidos

El 69° Enero Tilcareño en esta jornada dedicará un espacio al artesanado del pueblo, para que muestre su producción a los pobladores y turistas, sus tejidos están realizado con hilo de fibra de llama y de lana de oveja, en telares o con agujas y con una variedad de colores obtenidos con tintes naturales.

Desde las 18 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado" será el Desfile de moda de ropa artesanal, donde serán protagonistas artesanas diseñadoras del Grupo Flor de cardón, del Instituto de Desarrollo Indígena Tilcara y de los Talleres libres de artes y artesanías, exhibiendo sus tejidos.

Las mujeres tejedoras toda su vida se dedicaron a crear prendas de vestir empleando hilos de fibra y de lana logrando un producto auténtico y de excelente calidad, preservando las técnicas tradicionales de la región. A la vez manteniendo viva la costumbre y principalmente transmitiendo sus conocimientos a otras mujeres.

Durante el desfile, jóvenes y mayores desfilarán luciendo chales, pulóveres, bufandas, boinas, chulos, pantalones, polleras, chalecos, ponchos y otros tejidos con diseños exclusivos y combinados con hilos color natural y teñidos logrando prendas muy vistosas para lucir con placer sabiendo de su originalidad.

El municipio reconoce al artesano como trabajador de la cultura, e impulsa el desarrollo y la comercialización de sus artesanías promoviendo la salvaguarda de las técnicas y procedimientos tradicionales.