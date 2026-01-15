La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de varios productos cosméticos ilegítimos al comprobarse que no contaban con los datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
A través del área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, se recibió por mail varias denuncias referidas a la comercialización indebida de productos cosméticos denominados “Geles neutros” y “Cremas bases cosméticas” bajo las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab, y Nameco, las que al momento de la denuncia no contaban con inscripción sanitaria ante la ANMAT.
Con las denuncias recibidas, se dio inicio a una investigación, en la cual se determinó los productos cosméticos que son alertados por dicha Administración:
- Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca QUIFAM
- Crema Base neutra hidrosoluble, marca QUIFAM
- Gel Neutro multifunción, marca ECOTIDY
- Gel Neutro multifunción, marca VEPO
- Crema Base, sin acción terapéutica, marca VEPO
- Gel Neutro, marca ACTIVA LAB
- Gel Neutro, marca NAMECO
- Crema Base Neutra, marca NAMECO
Se constató que dicho productos eran vendidos por Mercado Libre, sin que pudieran ser identificados en la base de datos de cosméticos inscriptos.
Frente a las irregularidades, el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, dispuso la prohibición el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de dichos productos.
“La medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, ya que al no estar inscriptos se trata de productos ilegítimos”, destaca el escrito.