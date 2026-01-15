Lali y Pedro ya tienen show musical para su casamiento: qué cantantes se postularon

La noticia del compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat revolucionó a las redes sociales e impactó a sus colegas del mundo del espectáculo, quienes activaron el “modo fiesta” y, tras el anuncio, la lista de invitados comenzó a completarse sola.

la romántica propuesta habría ocurrido durante sus vacaciones en San Pablo, Brasil y, una vez que la pareja hizo público su compromiso, numerosas personas del espectáculo dejaron sus comentarios en la publicación.

Entre ellos, se destacaron dos propuestas que enloquecieron a los fanáticos y se llenaron de “me gusta”.

El primero en aparecer fue Luck Ra, quien no dudó en autoinvitarse a la boda y usar su carisma para postularse con una propuesta innegable: dar un show en vivo en el que promete ser el evento del año. __IP__

“Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, escribió en el post.

Sin embargo, no fue el único, ya que, minutos después, la referente del trap argentino, Cazzu, también se ofreció a cantar en el festejo: “Me sumo”agregó.