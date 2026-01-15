Jujuy Básquet buscará cortar la caída libre ante Hindú

Jujuy Básquet juega en casa. Este viernes recibe a Hindú Club de la provincia de Córdoba desde las 21 en partido correspondiente a la fecha 15 de LaLiga Argentina con Alberto Ponzo como primer juez, Andrés Barbarini segundo juez, Luis Cornejo comisionado técnico.

Los “cóndores” llegan con tres derrotas consecutivas, por lo que buscarán cortar la caída libre y darle la primera alegría del año a su gente que como cada partido llenarán el estadio “Federación”.

Después de la dura derrota en manos de Estudiantes, el entrenador del equipo jujeño, Guillermo Tasso, buscó ajustar la defensa, uno de los puntos más flojos, sumado a la falta de precisión en los tiros desde el perímetro, tuvo una efectividad de 24 por ciento, lo mismo que en los tiros libres, solamente un 56 por ciento, un goleo muy bajo atendiendo que esos puntos hacen en el final del encuentro diferencias.

Al frente Hindú Club llega con la misma necesidad de ganar, ambos comparten la tabla de posiciones con el mismo porcentaje y saben que seguir dejando puntos en el camino implica continuar descendido en la tabla de posiciones complicando su futuro con miras a entrar en la Reclasificación.

Este jueves desde las 20 comienza la venta de entradas online ingresando a la plataforma pasesvip.com.ar, se podrá abonar utilizando Mercado Pago, Macro Click o QR con tu tarjeta.

Mientras que en boleterías del estadio se venden de manera presencial este viernes desde las 10 hasta las 14 y por la tarde a partir de las 18 hasta las 22. Se puede abonar en efectivo, débito, transferencia.

Para tribuna preferencial el costo es de 8 mil pesos, platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 cuesta 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.