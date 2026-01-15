29°
15 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
El tiempo en Jujuy
Humahuaca
Importaciones
Lali y pedro
Innovación y Tecnología
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
El tiempo en Jujuy
Humahuaca
Importaciones
Lali y pedro
Innovación y Tecnología

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tendencia

Lali y Pedro ya tienen show musical para su casamiento

La noticia del compromiso de la pareja revolucionó las redes y todos buscan formar parte de la “boda del año”.

Jueves, 15 de enero de 2026 11:17

La noticia del compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat revolucionó a las redes sociales e impactó a sus colegas del mundo del espectáculo, quienes activaron el “modo fiesta” y, tras el anuncio, la lista de invitados comenzó a completarse sola.

 la romántica propuesta habría ocurrido durante sus vacaciones en San Pablo, Brasil y, una vez que la pareja hizo público su compromiso, numerosas personas del espectáculo dejaron sus comentarios en la publicación. 

Entre ellos, se destacaron dos propuestas que enloquecieron a los fanáticos y se llenaron de “me gusta”. 

El primero en aparecer fue Luck Ra, quien no dudó en autoinvitarse a la boda y usar su carisma para postularse con una propuesta innegable: dar un show en vivo en el que promete ser el evento del año. __IP__

“Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”, escribió en el post

Sin embargo, no fue el único, ya que, minutos después, la referente del trap argentino, Cazzu, también se ofreció a cantar en el festejo: “Me sumo”agregó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD