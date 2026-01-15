31°
Carnaval 2026

Vive el carnaval de Los Picaflores

Actuará: Abel Pintos, Los Kjarkas, El Chaqueño Palavecino, Los Bybys, Damas Gratis, Jambao, Las 4 Cuerdas.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
ABEL PINTOS/ EN EL CARNAVAL GRANDE DE HUMAHUACA.

Humahuaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales y musicales más relevantes del verano en el norte argentino con la realización del Carnaval de "Los Picaflores 2026", que se desarrollará del 14 al 17 de febrero en la Quebrada. El evento tendrá como epicentro el Club Estudiantes de Humahuaca y contará con la participación de artistas de primer nivel nacional e internacional, entre ellos Los Kjarkas, El Chaqueño Palavecino, Los Bybys, Damas Gratis, Jambao, Las 4 Cuerdas y El cierre del Carnaval Grande estará a cargo de Abel Pintos, quien se presentará por primera vez en dicha ciudad, en un show histórico en el que interpretará la totalidad de su repertorio, marcando un hito para la cultura y la música en la región.

Sábado 14: Los Bybys, Damas Gratis, Bandi2, La 7ma, las 4 cuerdas, DJs invitados y artistas locales.

LOS KJARKAS

Domingo 15: Los Kjarkas, Jambao, Las 4 Cuerdas, DJs invitados y artistas locales.

CHAQUEÑO PALAVECINO

Lunes 16: El Chaqueño Palavecino, estará acompañado por Las 4 Cuerdas, Cristian Revelación, DJs invitados y artistas locales.

Martes 17: Abel Pintos, quien cerrará el Carnaval Grande con un espectáculo especial, precedido por presentaciones de artistas locales.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma www.linke-arte.com, en Annuar Shopping San Salvador de Jujuy y en Humahuaca, en calle Corrientes esquina Córdoba.

 

