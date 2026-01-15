24°
15 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Yuto

Utilización del mango

Taller para aprovechar la exquisita fruta típica de Yuto.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00

La Secretaría de Producción del municipio de Yuto, organizó para mañana desde las 17 en el Centro comunitario de alimentos elaborados, el Taller de capacitación mangos en almíbar, a cargo de Karina Herrera.

Los asistentes deberán llevar cuchillos, servilletas, medio kilo de azúcar y recipientes para elaborar el producto.

A través del dictado y la elaboración del producto, se aprovechará la producción de mangos que en este tiempo está en su mayor porcentaje y mejor calidad, para utilizarlos en almíbar o en otras preparaciones para su consumo diario en la casa.

La capacitación posibilitará a las asistentes generarse un emprendimiento y comercializarlos logrando un ingreso económico. Más información se obtendrá llamando al número 3886 599059.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD