Realizan mejoras en Atlético Palpalá

Desde el 2024 el intendente Rubén Eduardo Rivarola se reunió con el presidente de Atlético Palpalá, Juan Carlos Acosta, para tomar intervención y trabajar en conjunto por el crecimiento y contención. Las tareas fueron interrumpidas hace semanas por las lluvias, ahora, con la colaboración del municipio, avanzan con el nivelado del terreno y preparan el predio para el torneo de la Liga Jujeña de Fútbol, además de inaugurar nuevos espacios con el aporte de personal cedido.

En un esfuerzo conjunto entre el "pirata" y la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola en la Municipalidad de Palpalá, se retomaron las obras de mejora del predio deportivo que habían sido paralizadas hace unas semanas por las abundantes lluvias que demandaron el uso de las máquinas en las calles y arroyos de los diferentes barrios de la ciudad.

En esta línea, el presidente del "pirata", Juan Carlos Acosta, destacó que el objetivo es optimizar los espacios para que sean de utilidad para toda la comunidad, especialmente para jóvenes y niños.

Según Acosta, "el trabajo iniciado hace tiempo tuvo que detenerse porque las máquinas disponibles fueron destinadas a la reparación de calles destruidas y la limpieza de canales, afectados por las inclemencias del clima. Una vez que el secretario Obras municipal, Martín Campos, comunicó la disposición de los equipos, se continuó con el nivelado de terrenos, utilizando la tierra extraída de los trabajos de pavimentación del barrio Constitución para rellenar espacios del club y ganar terreno con vistas a la construcción de nuevas canchas para los chicos dentro del predio".

"Paralelamente, se está nivelando el costado de la cancha y el propio campo de juego". El directivo también señaló que se trabaja a pleno teniendo en cuenta que este año se desarrollará el Mundial, lo que podría adelantar el calendario local y adelantar el comienzo. También resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional, agradeciendo al intendente Rivarola y a los secretarios por el apoyo brindado.