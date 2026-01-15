24°
15 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Zoonosis
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tránsito

Prueba para mejorar circulación

Además, mañana se inicia mantenimiento en el Ascensor Urbano N° 1.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
LA PRUEBA PILOTO | INICIARÁ HOY DESDE LAS 8.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que hoy, jueves 15, desde las 8 se realizará una prueba piloto para generar cruces seguros en las intersecciones de avenida 10 de Junio, avenida Corrientes y Párroco Marshke.

En este sentido, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del municipio explicaron que las medidas consisten en generar sentidos de circulación únicos en el mencionado sector para disminuir las probabilidades de accidentes viales.

Además, recomendamos a los vecinos prestar especial atención y acatar las indicaciones del personal apostado en dicho sectores

Ascensor Urbano N° 1

Por otra parte, la Secretaría de Servicios Públicos, informó que mañana el ascensor N° 1 (adyacente a la Vieja Terminal), no funcionará debido a tareas de mantenimiento. El mismo, retomará el servicio nuevamente el sábado 17 a partir de las 13 horas.

El servicio retomará con su normal funcionamiento el sábado 17 a partir de las 13.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD