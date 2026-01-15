Milton Sosa Jalaca enseñará la cocina boliviana en AbraPampa

El destacado chef de Bolivia, Milton Sosa Jalaca visitará Abra Pampa para el próximo 29 en el Comedor municipal impartir el Taller de gastronomía boliviana (100% práctico), orientado para todo el público interesados en elaborar las comidas típicas del vecino país.

Querido y elogiado por sus exquisitas elaboraciones y su compromiso en revalorizar la cocina autóctona, estará en la región puneña en un tiempo de festividades populares donde la cocina de la región se destaca y es saboreada por los visitantes.

En las clases que dictará, se aprenderá a elaborar platos principales como pacumutu, sajta de pollo, chicharrón de cerdo crocante y tostada de cordero; también postres como ser quinua con leche y miski lawa; y los exquisitos cócteles yungueñito y chuflay.

La gastronomía boliviana se caracteriza por ofrecer variedades de platos y una amplia gama de bebidas, esto hizo que pueda extenderse a lo largo de todo el mundo; varía según la región y se clasifica en tres partes: zona andina, la tropical y la valluna. Donde se caracterizan diferentes tipos de comidas y platos típicos.

Por ejemplo en la zona tropical se consumen muchas preparaciones con carnes, frutas y verduras; mientras que en la zona andina predominan las comidas más calientes como el caldo y las sopas; y en la región del valle se destaca las preparaciones con pescado.