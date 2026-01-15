Erick Claros y Dalmiro Cuellar en el 69° Enero

Erick Claros y Dalmiro Cuellar, dos grandes exponentes del folclore chaqueño y de amplia popularidad en el público jujeño, serán las figuras principales en el Festival del 69° Enero Tilcareño, el próximo sábado desde las 21 en el Club "José Terry".

La primera noche folclórica será imperdible, en ella el público celebrará lo mejor de la música tradicional del Gran Chaco boliviano. Ambos referentes del folclore brindarán un recital que promete emoción, identidad y fiesta popular.

También integran la grilla artística, los ballets de danzas folclóricas Choele choel y Despertando sueños; la coplera Rufina Cari, el vientista Franco Tolaba, El tilcareño Castillo y Mochito Benjamín, la cantante Fati Sosa, la Cuadrilla de copleros La campeada, el Grupo Chakras y el dúo Salamanca.

En el predio festivalero, el público dispondrá de un patio de comidas típicas, podrá degustar tamales, humitas, picante de mondongo, locro, tamales, asado de cabrito, choclos con queso de cabra y mote de habas, y otras exquisiteces.

Habrá también una feria artesanal donde se ofrecerán prendas tejidas con hilo de lana de oveja y de fibra de lama, como ser chales, mantas, chulos, pulóveres, chalecos y otras con diseños exclusivos; asimismo se podrá adquirir indumentaria gaucha: sombreros, alpargatas, pantalones; y además artesanías en talabartería.

Claros es el cantante chaqueño que actualmente está rompiendo esquemas y a la vez ganando espacio en los escenarios internacionales de gran prestigio; sin dudas es uno de los músicos más representantivos del folclore tarijeño. Con mucho esfuerzo y una larga experiencia ingresó al camino del éxito y demostrar que se surgir y amar a su tierra.

Cuellar también nacido en el Gran Chaco boliviano, se hizo popular con un estilo musical típico de la región en el departamento de Tarija, en Jujuy alcanzó reconocimiento mucho antes que Claros. Para sus actuaciones en los escenarios se viste con el traje típico de los jinetes del Chaco, llevando su cultura por cada ciudad donde se presenta.