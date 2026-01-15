Encontraron un cuerpo en el estadio de Altos Hornos Zapla

La comunidad de la ciudad de Palpalá se vio conmocionada ayer a la mañana, cuando jóvenes del club Altos Hornos Zapla que llegaron para el entrenamiento matutino, hallaron a un hombre sin vida en una de las tribunas del estadio Emilio Fabrizzi. Con el correr de las horas se confirmó la identidad del hombre de 53 años, vecino palpaleño que se desempeñaba laboralmente en el comedor de la institución deportiva.

Eran cerca de las 9, cuando a raíz del hallazgo se dio a aviso a las autoridades del club, quienes se comunicaron de inmediato con la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 para dar inicio a la intervención policial. Esto se dio en el contexto del entrenamiento de los futbolistas de un selectivo juvenil, por lo cual los jugadores por decisión del entrenador se fueron rumbo al gimnasio mientras las autoridades se dirigían al estadio para corroborar el hecho.

Por esa razón minutos más tarde, arribó al estadio palpaleño una comisión policial junto al personal de Criminalística para las tareas correspondientes en este tipo de casos.

De esta manera, en una rápida intervención los profesionales médicos confirmaron que se trataba de un hombre sin los signos vitales, cuyo cuerpo estaba en la tribuna que da al arroyo Las Martas, detrás de uno de los arcos de la cancha. De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, el deceso se produjo alrededor de las 7.

Tras las averiguaciones pertinentes, se pudo saber la identidad del fallecido, tratándose de Luis Mamaní, de 53 años, una persona muy conocida dentro del club porque trabajaba en el comedor de la institución deportiva de la ciudad de Palpalá.

Luego de finalizado el operativo policial y de las tareas de rigor de la Fiscalía interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.