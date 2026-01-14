Se viene el Provincial Veraniego de Ruta 2026

El ciclismo vuelve al ruedo con todo. Y esta vez no quiere perder tiempo y de entrada nomás en este 2026 ya habrá acción para los pedalistas de Jujuy.

Es que organizada por la Asociación Sampedreña de la especialidad, y con los auspicios de la municipalidad de Palpalá, el domingo se correrá la primera fecha del Torneo Provincial Veraniego de Ruta 2026.

Las inscripciones se fijaron en 10.000 pesos y habrá dos distancias: 50 kilómetros y 70 kilómetros. Está reservado para las categorías elite, juniors, master A, B, C, D y E, damas únicas y promocionales.

Las acreditaciones se realizan a las 8 y la largada está prevista a las 9 en avenida Martijena, donde está el monumento a San Cayetano, también allí será la llegada. Se confirmó que a las 12 se procederá a la entrega de los premios a los más destacados de la jornada inicial del certamen.

El campeonato provincial continuará el domingo 25 del corriente en San Pedro de Jujuy. El domingo 8 de febrero, las carreras se trasladarán a El Carmen y se cerrará el domingo 15 de febrero en Perico.

Los interesados pueden comunicarse en horario comercial 3888-519390 (Miguel Ángel Condorí), donde se evacuarán las dudas pertinentes en cuanto a las fechas y modalidad del torneo.

Precisamente, Condorí le comentó anoche a El Tribuno de Jujuy que estaban muy contentos por arrancar la temporada con este "veraniego", sabiendo que muchos pedalistas ya se encuentran entrenando en las rutas jujeñas. "Creemos que tendrá un marcado éxito, porque es un torneo atractivo y más en esta época del año", dijo.

También el directivo sampedreño explicó que con la inscripción cada ciclista tendrá un seguro correspondiente para la cobertura en caso de accidente durante la competencia.