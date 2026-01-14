Jujuy luce su propuesta turística en la costa

El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Jujuy lleva adelante desde ayer una intensa acción promocional en la costa argentina, con actividades en Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Miramar. Esta agenda se extenderá hasta mañana, con el objetivo de posicionar a Jujuy como uno de los destinos más atractivos del país para la temporada de verano 2026.

La iniciativa busca acercar al público turístico, a la prensa y al sector comercial una propuesta integral que combina paisajes únicos, cultura viva, experiencias sustentables y una agenda activa durante todo el verano, consolidando a Jujuy como un destino diverso y en permanente movimiento.

Experiencias en destino

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo destacaron la Ruta del Vino de Altura de Jujuy se consolida durante el verano como una de las propuestas enoturísticas más singulares del país. Ubicadas en la Quebrada de Humahuaca y los Valles, las bodegas jujeñas invitan a recorrer viñedos de altura, conocer procesos productivos locales y disfrutar de degustaciones que integran vinos, gastronomía regional y productos identitarios. Durante la temporada estival, la ruta ofrece visitas guiadas, experiencias gastronómicas y actividades culturales, en escenarios naturales únicos que combinan identidad, tradición y turismo sustentable.

El Tren Solar de la Quebrada es uno de los principales atractivos turísticos de Jujuy y una experiencia especialmente elegida en verano. Este medio de transporte sustentable recorre los pueblos de la Quebrada de Humahuaca, permitiendo descubrir destinos como Purmamarca, Maimará, Tilcara, Humahuaca y Volcán. El Carnaval jujeño es una de las expresiones culturales más representativas del norte argentino y uno de los principales atractivos turísticos del verano.

Cronograma de promoción

Hoy en Pinamar y Cariló el equipo de promoción del Ministerio de Cultura y Turismo iniciará la jornada con una acción promocional de 10 a 13 y 15 a 20, se realizarán recorridos por las playas y en la vía pública. Del mismo modo, se sumarán las playas de Cariló. Además una presentación de destino en Mar del Plata de 18 a 21, une evento exclusivo para operadores turísticos y prensa especializada.

Mañana en Miramar una acción promocional de 9 a 13 con recorrido por las playas y en la vía pública.

Cabe destacar que ayer el equipo de Jujuy estuvo en Playa Varese y en Playa Grande.

¿Por qué elegir Jujuy en verano?

Desde Cultura y Turismo destacaron que se hace énfasis en la promoción de la temporada de verano en Jujuy, sobre la que promocionan que se caracteriza por su clima, la diversidad de paisajes y una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y turísticas que se desarrollan en las cuatro regiones de la provincia.

Las celebraciones se complementan con una amplia agenda de festivales, ferias gastronómicas, turismo activo y experiencias comunitarias, que hacen de Jujuy un destino elegido durante todo el verano. Las acciones forman parte de la estrategia de promoción turística que impulsa el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, con el objetivo de fortalecer la presencia del destino en los principales centros emisores del país y consolidar a Jujuy como una opción diferencial dentro del turismo nacional.

Calendario de festivales

12 de febrero: Jueves de Comadres, una de las jornadas más emblemáticas del carnaval, con festejos en pueblos y ciudades de toda la provincia.

14, 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande, el momento central de las celebraciones, con comparsas, desentierros y rituales populares.

21 de febrero: Carnaval Chico, que extiende la experiencia festiva y cultural en distintos puntos.