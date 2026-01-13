Sujetos robaron $20 millones en el centro de San Pedro

"Motochorros" protagonizaron el robo de un importante botín en la ciudad de San Pedro al sustraer 20 millones de pesos y cuatro cheques, los cuales se encontraban dentro de una mochila en el interior de un auto. El hecho es investigado por la Fiscalía especializada en este tipo de casos, que ya realizó un análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y se entrevistaron con testigos del hecho.

El ilícito sucedió días pasados por la mañana, en momentos que la víctima circulaba en un auto Ford Focus y lo estacionó cerca de la intersección de las calles Serapio Soria y Juan Bautista Alberdi, del centro sampedreño. Tras esto, el conductor y único ocupante se bajó del vehículo.

En este contexto, alrededor de las 10 llegó hasta la ubicación del rodado estacionado una moto marca Rouser de alta cilindrada y de color negro, con dos hombres a bordo.

Así fue cómo sin dudar, uno de los "motochorros" destruyó un cristal del auto y extrajo del interior una mochila, para que en un rápido accionar, concretar el ilícito con la veloz fuga por las calles cercanas.

La posterior denuncia del damnificado permitió saber que dentro de la pertenencia sustraída había 20 millones de pesos y cuatro cheques, de los cuales no trascendió el valor a cobrar por los mismos.

Además, la Brigada de Investigaciones de San Pedro realizó las actuaciones de prevención de acuerdo a la información brindada desde la Fiscalía especializada en este tipo de delitos, con el objetivo de dar con los responsables del millonario robo en el centro de la ciudad de San Pedro.

También las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona en la que se perpetró el ilícito son claves para la identificación de los sospechosos y hacia dónde se dieron a la fuga, como el testimonio de los transeúntes que se transformaron en testigos al ver el rápido accionar delictivo.