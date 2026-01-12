Sujeto golpeó a su pareja, se dio a la fuga y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido por los efectivos policiales luego de haber ejercido violencia de género contra su pareja en un domicilio de la ciudad de Palpalá. Tras esto, el sujeto se dio a la fuga y logró ser aprehendido y trasladado a la dependencia. La víctima fue asistida por el Same y luego radicó la denuncia en el Centro de Violencia de Género.

El hecho fue advertido ayer a la madrugada, en momentos que una mujer domiciliada en el barrio 25 de Mayo de la ciudad siderúrgica alertó a la Policía de que había sido víctima de un hecho de violencia por parte de su pareja.

A raíz de esto, una comisión del Grupo Operativo Motorizado se dirigió de inmediato a la vivienda y se entrevistó con la damnificada, quien refirió la identidad de su atacante y que se había dado a la fuga a pie por las calles aledañas.

Fue entonces que alrededor de las 6, los uniformados comenzaron con la búsqueda del prófugo con las características físicas y de vestimenta aportadas por la víctima.

Así fue cómo en una rápida intervención policial se pudo dar con el paradero del sospechoso, a quien lo ubicaron en la intersección de las calles Nicaragua y Juana Azurduy. De esta manera los agentes procedieron a frenar el desplazamiento del sujeto y a detenerlo para ser trasladado a la dependencia policial con jurisdicción en la zona.

Además, mientras se hacía efectiva la aprehensión personal del Same se constituyó en el domicilio de la mujer atacada, a quien asistieron por una herida cortante en el pómulo. La misma fue producto de los golpes de puño dados por su pareja antes de fugarse de la vivienda.

Tras la asistencia médica recibida en su casa, la víctima fue acompañada por el personal policial al Centro de Violencia de Género para radicar la denuncia formal contra su pareja por el ataque, quien quedó a disposición de la Justicia.