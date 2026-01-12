Encuentran un cadáver con seis balazos en la espalda

En inmediaciones de la esquina de la calle Paysandú y la avenida Eduardo Holmberg, una zona semi rural de la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue escenario del macabro hallazgo del cadáver de un hombre con al menos seis balazos y en un avanzado estado de descomposición.

También indicaron fuentes con acceso a la investigación que el cuerpo fue encontrado este sábado en horas de la tarde, luego de un aviso que alertó a las autoridades por olores nauseabundos en la zona. Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constataron la presencia del cadáver.

Las pericias iniciales determinaron que la víctima tenía seis orificios de entrada de arma de fuego en la espalda y no se detectaron orificios de salida, un dato que deberá ser ratificado mediante la autopsia.

"Era de aproximadamente unos cincuenta años de edad, bien vestido, pelo teñido y tenía un aro. No lo pudieron identificar en el momento, además, porque en el barrio no es conocido", señaló la fuente consultada por los medios de comunicación bonaerenses.

El cuerpo de la víctima estaba debajo de unos arbustos, en un lugar de difícil acceso. En ese sentido, las fuentes reiteraron que hasta ahora no pudo ser identificado y que estaban en proceso de hacerlo, porque tuvieron que tomarle huellas para poder avanzar en ese proceso. "Por ahora no hay nada", agregó

"Se chequearon paraderos de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Almirante Brown y nada, razón por la cual no había nadie que lo estuviera buscando", explicó la misma fuente.

La causa fue calificada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 descentralizada de Florencio Varela con intervención de la Comisaría Primera de la misma localidad bonaerense.

Al costado del cuerpo fue encontrado un puñal, que aparentemente pertenecería a la víctima. "En principio es un homicidio y el fiscal está tratando de saber de dónde es y quién es el hombre", agregó el investigador consultado.

En el sitio se llevaron a cabo las primeras pericias y la escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica. La fuente deslizó que todo haría pensar que se trató de un ajuste de cuentas.