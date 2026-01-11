20°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Verano 2026

"Sentí Palpalá" fue reprogramado por mal tiempo

La primera jornada del evento Sentí Palpalá, que había comenzado el pasado domingo junto a la visita de los Reyes Magos, debió ser suspendida a raíz de las inclemencias del tiempo.

Domingo, 11 de enero de 2026 19:56

La propuesta fue reprogramada para el próximo domingo a partir de las 16 horas, y se llevará a cabo en el sector de Las Aguas Danzantes. Desde la organización informaron que quienes ya poseen números para los sorteos deberán conservarlos, ya que seguirán participando con los mismos en la jornada reprogramada.

Además, ese mismo día se desarrollará la segunda jornada de Sentí Palpalá, con una tarde llena de música, juegos y la realización de los sorteos de los Reyes Magos que habían quedado pendientes. La invitación está abierta para disfrutar de un encuentro familiar lleno de alegría para toda la familia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD