"Sentí Palpalá" iniciará con la fiesta de los Reyes Magos

La gestión municipal del intendente Rubén Eduardo Rivarola lanzó una nueva edición de “Sentí Palpalá” Modo Verano 2026, una propuesta que ofrecerá tres domingos consecutivos de música, sorpresas y diversión, con actividades gratuitas pensadas para toda la familia. El programa comenzará este domingo 11 de enero, desde las 16 horas, en el predio de Las Aguas Danzantes, comenzando con una jornada especial por Reyes Magos, dedicada principalmente a los niños, con shows y música en vivo, sorteos, juegos gratuitos, castillos inflables, cama elástica y transporte urbano sin costo para menores de 12 años. Cabe destacar que, en caso de lluvia, el evento se trasladará al Estadio Olímpico Municipal.

Esta propuesta familiar que busca reunir a vecinos y visitantes en una tarde llena de entretenimiento, contará con la participación de diferentes artistas, entre ellos la DJ Key Luz y el equipo de Innova Show, quienes ya están preparados para ofrecer una experiencia inolvidable este domingo 11 “Estamos muy contentos y emocionados por compartir este festival hermoso por el Día de los Reyes Magos”, expresaron Alyna y DJ Keiluz.

La jornada contará con múltiples atracciones dirigidas a todas las edades, entre las que se destacan juegos, sorpresas y juguetes, con el objetivo de que toda la familia pase "una tarde increíble". Como parte fundamental de la propuesta, la música estará a cargo exclusivamente de Key Luz, quien se encargará de animar el ambiente durante todo el evento.

Los Reyes Magos, por su parte, invitan a toda la comunidad a participar del evento “Venimos desde lejos para traer alegría y regalos a los chicos, pero sobre todo para que toda la familia para vivir un momento inolvidable”, expresaron. “Además de juguetes para los niños, habrá sorteos de celulares y tablets. Los invitamos a acercarse desde las 16 horas para obtener sus números y participar de los sorteos”, manifestaron.

Operativo de tránsito y transporte gratuito para niños

Desde la Dirección de Tránsito del municipio local informaron que está organizando un intenso operativo ya que se espera la asistencia de una gran cantidad de público. En este sentido, informaron que se habilitarán pasos seguros y se regulará el flujo vehicular para adaptarlo a la cantidad esperada de asistentes. Asimismo, se destinarán inspectores para darle un marco de seguridad completo. También se tomarán medidas para que la terminal de colectivos siga operando normalmente, sin causar perjuicio a los viajeros. Este operativo de tránsito especial arrancará a las 15 horas y culminará aproximadamente a las 21.30. Además, por gestiones impulsadas por el intendente Rubén Eduardo Rivarola, se han coordinado los acuerdos necesarios con las empresas de colectivos, tanto Palbus como General Savio, asegurando la gratuidad del pasaje para niños de entre 3 y 12 años, a partir de las 15 horas.

Las siguientes fechas del programa se realizarán también en el predio de Las Aguas Danzantes, siempre a partir de las 16 horas:

18 de enero: Especial Música Tropical.

25 de enero: Especial Carnaval.

De esta manera, “Sentí Palpalá” propone tres jornadas de cultura, recreación y participación comunitaria para disfrutar del verano en la ciudad.