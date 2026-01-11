Herminio Arrieta eligió a sus nuevas autoridades

Tras varios meses de normalización institucional y reestructuración administrativa, el Club Centro Cultural y Deportivo Ingeniero Herminio Arrieta eligió recientemente a sus nuevas autoridades. En ese marco, Matías Barroso, encabezando la lista "Un Arrieta para todos", resultó electo como nuevo presidente de la institución ledesmense, tras imponerse a Martín Patiño, de la agrupación "Por un Arrieta más grande".

El acto eleccionario se desarrolló con normalidad y contó con una importante participación de los socios, ya que 930 asociados emitieron su voto, sobre un total de 1.574 habilitados, lo que reflejó el interés de la masa societaria por definir el rumbo futuro del club. Con este resultado, Barroso asumió la conducción del Arrieta en una etapa clave, marcada por el desafío de consolidar la recuperación institucional, fortalecer las distintas disciplinas deportivas y profundizar el vínculo con la comunidad.

Así se completa la nueva comisión directiva. Vicepresidente primero: Antonio Luis Llanos. Vicepresidente segunda: Blanca Delina Benítez. Secretario: Juan Hipólito Salvatierra Ferreyra. Prosecretario: Juan Carlos Ortega. Secretaria de Actas: Claudia Noemí Calapeña. Tesorero: Juan José López. Prosecretario: Cristian Ezequiel Eguia.

De inmediato, los flamantes dirigentes comenzaron a trabajar por la entidad que siempre fue un símbolo en Libertador General San Martín y que en los últimos tiempos estuvo sumergida en una severa crisis.

La pileta

De a poco, con mucho esfuerzo y un enorme amor por nuestros colores, la comisión Herminio Arrieta sigue trabajando en la recuperación pileta, un espacio que forma parte de la historia y los recuerdos de tantas familias, destacaron desde club.

Remarcaron que "sabemos que falta mucho: reparar, mejorar y seguir poniendo el cuerpo, pero cada paso que damos es pensando en el futuro del club y de nuestros chicos. Cuando algo vale la pena, se trabaja hasta el final, y en nuestro club eso se ve: hasta el presidente del club está trabajando codo a codo, poniendo manos a la obra", agregaron y valoraron que "nada se logra solo. Se construye con compromiso, unión y el empuje de todos".