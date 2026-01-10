"Motochorros" chocaron a una motociclista y la asaltaron

Una vecina de la capital jujeña denunció que "motochorros" colisionaron la moto que conducía y luego la asaltaron, mientras transitaba por el barrio Alto Comedero. Los sospechosos le sustrajeron el teléfono celular para luego darse a la fuga y la víctima resultó sin lesiones de consideración.

El hecho que combinó un siniestro vial y el posterior robo sucedió días pasados al mediodía, cuando la víctima circulaba a bordo de su rodado por la avenida Fuerza Aérea.

En esas circunstancias, alrededor de las 13.30 a pocos metros del cruce de la mencionada avenida con la ruta nacional N° 9, la conductora fue impactada por una moto tipo Cross en la cual circulaban un hombre y una mujer.

En medio de la maniobra de distracción, uno de los "motochorros" le extrajo el teléfono celular del bolsillo del pantalón a la damnificada para luego arrancar el rodado y darse a la fuga a gran velocidad.

Una vez perpetrado el ilícito, transeúntes que fueron testigos de los hechos se comunicaron con el Sistema 911, que de inmediato envió a una comisión policial de la Seccional 33° y a una ambulancia del Same.

Así fue cómo los efectivos se entrevistaron con la damnificada, quien les relató lo ocurrido y aportó las características de la moto y sus dos ocupantes que se fugaron.

Por otro lado, los profesionales médicos constataron que la motociclista no requería ser trasladada a un hospital.

Finalmente, el personal de la Secretaría de Seguridad Vial se encargó de señalizar la zona para evitar otro incidente por tratarse de una zona de mucho tránsito, al estar cerca de la ruta 9 y de ser uno de los ingresos al barrio capitalino de Alto Comedero.