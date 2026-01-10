19°
RUTA NACIONAL N°66

Ciclista fue hospitalizado tras ser colisionado por un camión

El camionero dio negativo en el control de alcoholemia, mientras el herido sufrió la fractura de un brazo.

Sabado, 10 de enero de 2026 00:00
SORIA | A DONDE FUE TRASLADADO EL ÚNICO HERIDO Y PERMANECE INTERNADO.

Un ciclista de 64 años fue hospitalizado luego de ser atropellado por un camión en la autopista de la ruta nacional N° 66, a la altura del ingreso a la ciudad de Perico. La víctima sufrió la fractura de un brazo y fue derivado al hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, mientras que el camionero resultó negativo en el control de alcoholemia.

El incidente ocurrió ayer por la mañana cuando un camión circulaba por la ruta 66 y al llegar a las cercanías del ingreso a la ciudad de Perico intentó estacionar, de acuerdo a la información policial.

Fue entonces que alrededor de las 6.25, por causas que son motivo de investigación, el camionero colisionó con su vehículo a un ciclista que circulaba por las inmediaciones de la banquina, a metros del puente sobre el río Perico.

Por esa razón, el hombre de 64 años que se desplazaba a bordo de la bicicleta cayó sobre la cinta asfáltica, mientras que el conductor del camión detuvo su marcha para luego bajarse y ver lo sucedido. Tras esto, minutos más tarde arribó al escenario del incidente una ambulancia del Same para las primeras curaciones al herido, luego trasladado al hospital "Arturo Zabala".

En el nosocomio periqueño se confirmó que el ciclista sufrió la fractura de su brazo izquierdo, por lo cual fue derivado al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial, en donde al cierre de esta edición se encontraba internado fuera de peligro.

Por otro lado, los uniformados de la Seccional 21° arribaron al lugar y se entrevistaron con el camionero, quien narró lo sucedido. Además, se constituyó el personal de la Secretaría de Seguridad Vial para señalizar la zona y practicarle el control de alcoholemia al conductor, quien resultó negativo.

Finalmente, Criminalística de la Policía realizó las pericias correspondientes para conocer las causales del siniestro vial que dejó un herido.

 

