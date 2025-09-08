¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Escuela Agro Técnica N° 8
Tilcara
Día del agricultor
Día del agricultor
Día del agricultor
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Purmamarca
Escuela Agro Técnica N° 8
Tilcara
Día del agricultor
Día del agricultor
Día del agricultor
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025
Purmamarca

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Adoquinado de calles en Tilcara

Pérez ponderó el esfuerzo financiero para concretar obras públicas.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 02:30

Inició en Tilcara la obra de adoquinado y mejora integral de la calle Padilla, una de las arterias más transitadas del casco céntrico del pueblo y que conduce al Pucará, por lo que su mejoramiento era de gran necesidad para seguridad de los vecinos y turistas.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Inició en Tilcara la obra de adoquinado y mejora integral de la calle Padilla, una de las arterias más transitadas del casco céntrico del pueblo y que conduce al Pucará, por lo que su mejoramiento era de gran necesidad para seguridad de los vecinos y turistas.

La intendente Sonia Pérez ponderó el esfuerzo financiero que hace el municipio para concretar este tipo de obras públicas en diferentes sectores del pueblo, como parte del programa que impulsa con el objetivo de elevar la calidad de vida de los tilcareños.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se ejecutarán los trabajos remplazando el viejo empedrado y una amplia extensión de tierra consolidada, mejorando la transitabilidad y demostrando el avance del plan de recuperación que ejecuta la comuna.

Impulsando constantemente mejoras en la infraestructura urbana, además de posicionar a Tilcara como una ciudad segura, el propósito del adoquinado es también optimizar la conectividad en los distintos sectores barriales que conecta la arteria y brindar soluciones concretas a los pedidos históricos de los vecinos.

Esta obra como el de la llamada avenida Costanera, forman parte del compromiso asumido por la intendente Pérez a lo largo de su gestión.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD