Adoquinado de calles en Tilcara

Inició en Tilcara la obra de adoquinado y mejora integral de la calle Padilla, una de las arterias más transitadas del casco céntrico del pueblo y que conduce al Pucará, por lo que su mejoramiento era de gran necesidad para seguridad de los vecinos y turistas.

Inició en Tilcara la obra de adoquinado y mejora integral de la calle Padilla, una de las arterias más transitadas del casco céntrico del pueblo y que conduce al Pucará, por lo que su mejoramiento era de gran necesidad para seguridad de los vecinos y turistas.

La intendente Sonia Pérez ponderó el esfuerzo financiero que hace el municipio para concretar este tipo de obras públicas en diferentes sectores del pueblo, como parte del programa que impulsa con el objetivo de elevar la calidad de vida de los tilcareños.

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se ejecutarán los trabajos remplazando el viejo empedrado y una amplia extensión de tierra consolidada, mejorando la transitabilidad y demostrando el avance del plan de recuperación que ejecuta la comuna.

Impulsando constantemente mejoras en la infraestructura urbana, además de posicionar a Tilcara como una ciudad segura, el propósito del adoquinado es también optimizar la conectividad en los distintos sectores barriales que conecta la arteria y brindar soluciones concretas a los pedidos históricos de los vecinos.

Esta obra como el de la llamada avenida Costanera, forman parte del compromiso asumido por la intendente Pérez a lo largo de su gestión.