Palpalá ya tiene a sus ganadores de los "Sábados estudiantiles"

El Estadio Olímpico Municipal se convirtió en el punto de encuentro de la juventud palpaleña, que desplegó toda su creatividad y energía en una competencia marcada por la alegría y el entusiasmo.

El primer puesto fue para el Colegio Nacional n°1 "Faustino Sarmiento", el segundo puesto fue para la ENET n°1 "Gral. Savio", y el tercer puesto fue para el Comercial n°2 "Dr. Manuel Belgrano"

Además se otorgó una mención al Centro Día por su destacada participación.