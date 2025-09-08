¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

triunfo del peronismo
Parque Alberdi
Premio Ledesma
Mercado Pago
Onda Estudiantil 2025
Telemedicina
industria
Copa Sudamericana
triunfo del peronismo
Parque Alberdi
Premio Ledesma
Mercado Pago
Onda Estudiantil 2025
Telemedicina
industria
Copa Sudamericana

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Palpalá ya tiene a sus ganadores de los "Sábados estudiantiles"

Con dos jornadas colmadas de baile, música, juegos y la participación de cientos de jóvenes, la ciudad de Palpalá celebró una nueva edición de los tradicionales “Sábados Estudiantiles”, en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 17:52

El Estadio Olímpico Municipal se convirtió en el punto de encuentro de la juventud palpaleña, que desplegó toda su creatividad y energía en una competencia marcada por la alegría y el entusiasmo.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Estadio Olímpico Municipal se convirtió en el punto de encuentro de la juventud palpaleña, que desplegó toda su creatividad y energía en una competencia marcada por la alegría y el entusiasmo.

El primer puesto fue para el Colegio Nacional n°1 "Faustino Sarmiento", el segundo puesto fue para la ENET n°1 "Gral. Savio", y el tercer puesto fue para el Comercial n°2 "Dr. Manuel Belgrano"

Además se otorgó una mención al Centro Día por su destacada participación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD