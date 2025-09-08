¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
Ministerio Público de la Acusación
La Quiaca
PALPALÁ
Grupo Especial Motorizado de la Policía
PERICO
Unidad Regional 6
Monterrico
Valle de los Pericos
alto comedero
PRIMERA NACIONAL
Ministerio Público de la Acusación
La Quiaca
PALPALÁ
Grupo Especial Motorizado de la Policía
PERICO
Unidad Regional 6
Monterrico
Valle de los Pericos
alto comedero

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Perico

Era obligada a ingresar a un baldío y fue rescatada

Un grupo de jóvenes no dudó en auxiliar a la víctima y logró reducir a su novio, un hombre de 30 años.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 01:14

Un grupo de personas rescató a una mujer que era llevada por la fuerza a un baldío y alertaron a la Policía para que lo detengan.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un grupo de personas rescató a una mujer que era llevada por la fuerza a un baldío y alertaron a la Policía para que lo detengan.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la noche del sábado pasado, cuando la mujer de 30 años había sido citada en ese lugar por su novio.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el inculpado, también de 30 años, se encuentra en situación de calle y pernocta en ese lugar.

La mujer llegó al lugar y observó a su novio en estado de ebriedad junto a otra persona y prefirió irse de allí. Su novio la siguió, la tomó del cabello y bajo amenazas la obligabó a ingresar nuevamente al terreno baldío.

Un grupo de personas que pasaba por el lugar a bordo de una camioneta, no dudó en rescatar a la mujer y ante la situación que el protagonista intentó enfrentarlos a golpes, fue reducido y luego puesto a disposición de los policías.

Una vez que llegaron los efectivos de la Seccional 21º de Ciudad Perico, en el momento que el hombre de 30 años era trasladado a la sede policial, éste vociferó insultos y amenazas de muerte en contra de su entonces novia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

La mujer de 30 años le dijo a los efectivos que le recepcionaron la denuncia penal, teme por su integridad física y que no sería la primera vez que el hombre ejerce violencia física sobre ella.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD