Era obligada a ingresar a un baldío y fue rescatada

Un grupo de personas rescató a una mujer que era llevada por la fuerza a un baldío y alertaron a la Policía para que lo detengan.

Un grupo de personas rescató a una mujer que era llevada por la fuerza a un baldío y alertaron a la Policía para que lo detengan.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la noche del sábado pasado, cuando la mujer de 30 años había sido citada en ese lugar por su novio.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el inculpado, también de 30 años, se encuentra en situación de calle y pernocta en ese lugar.

La mujer llegó al lugar y observó a su novio en estado de ebriedad junto a otra persona y prefirió irse de allí. Su novio la siguió, la tomó del cabello y bajo amenazas la obligabó a ingresar nuevamente al terreno baldío.

Un grupo de personas que pasaba por el lugar a bordo de una camioneta, no dudó en rescatar a la mujer y ante la situación que el protagonista intentó enfrentarlos a golpes, fue reducido y luego puesto a disposición de los policías.

Una vez que llegaron los efectivos de la Seccional 21º de Ciudad Perico, en el momento que el hombre de 30 años era trasladado a la sede policial, éste vociferó insultos y amenazas de muerte en contra de su entonces novia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

La mujer de 30 años le dijo a los efectivos que le recepcionaron la denuncia penal, teme por su integridad física y que no sería la primera vez que el hombre ejerce violencia física sobre ella.