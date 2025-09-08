Dos sujetos tenían en su poder pasta base de cocaína

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito que realizaba recorridos preventivos en el casco céntrico de nuestra ciudad, advirtió a dos sujetos que, a bordo de un motovehículo, realizaban maniobras sospechosas vinculadas con la comercialización de estupefacientes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del sábado pasado y en esas circunstancias, cuando se intentó identificarlos, los individuos emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una extensa persecución por distintas calles de la ciudad, durante la cual intentaron deshacerse de envoltorios con sustancias aparentemente ilícitas.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que uno de los protagonistas intentó agredir a uno de los efectivos que participaba del operativo, antes de la huida.

Los protagonistas terminaron derrapando, pero lograron reponerse de inmediato y continuaron la fuga a pie, tras abandonar el rodado.

En el procedimiento se logró el secuestro de varios envoltorios con sustancia ilícita confirmada por la Dirección General de Narcotráfico arrojando como resultado positivo para pasta base de cocaína. Además se procedió al secuestro preventivo de dos balanzas de precisión, un teléfono celular y el motovehículo utilizado.

El operativo contó con la colaboración de diversas unidades, quienes garantizaron el cierre perimetral y el traslado de los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones correspondientes.