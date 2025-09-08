Su labor por el fútbol lo llevó hacia La Paz y a Santa Cruz

Con la ilusión de perseguir un sueño y crecer a nivel personal y profesional, es que Marcelo Jesús Ponce decidió un cambio esencial para su vida.

Con la ilusión de perseguir un sueño y crecer a nivel personal y profesional, es que Marcelo Jesús Ponce decidió un cambio esencial para su vida.

El preparador físico jujeño con una fuerte vocación en el deporte, se encuentra trabajando plenamente con la motivación de formar parte del Club Oriente Petrolero de Bolivia.

Esta posibilidad se le abrió, gracias a su gran tarea como guía deportivo en el Club Deportivo Bentín Tacna Heroica, en la ciudad de Tacna, Perú.

SANTA CRUZ | CATEDRAL METROPOLITANA, ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA CIUDAD.

Allí, la experiencia fue gratificante en diferentes aspectos de su vida, donde resaltó la forma de conectar con el plantel de jugadores que abrevó de sus indicaciones; junto al intercambio del que se nutrió para colaborar en el fortalecimiento del equipo de la institución andina.

"Trabajar en Tacna me dejó aprendizajes importantes que valoro muchísimo, me dejó buenos momentos y tengo el mejor recuerdo", expresó Ponce sobre la experiencia que lo hizo evolucionar.

No obstante, un nuevo rumbo marcaría su destino a través de las conexiones y, al igual que en el mercado de pases, la oportunidad de vislumbrar un nuevo porvenir fue posible en otro país sudamericano.

PLENA LABOR | INDICACIONES EN EL ENTRENAMIENTO DE ORIENTE PETROLERO

Es así que desde enero y hasta la primera semana de agosto tuvo un paso fundamental por el Club Bolívar, donde integró el cuerpo técnico.

"En Bolívar estuve como preparador físico, trabajando desde el primer momento. Fue un cambio que se me dio, fue inmenso ser parte de un equipo que jugó copa Libertadores, copa Sudamericana y también el torneo local", destacó quien ejercía su labor en el estadio "Hernando Siles Reyes" de La Paz.

"Es el club que tiene más hinchas en Bolivia, me tocó ver cómo es el trabajo de los jugadores y es para resaltar", afirmó este jujeño que fue ayudante de campo.

El trabajo en La Paz lo llevó a sostener un ritmo de vida en constante movimiento, desempeñarse de día y de noche a través de un proceso que lleva su tiempo.

Con humildad, se alegra del crecimiento de sus colegas y amigos. "Soy un convencido que hay que valorar todo esfuerzo", dijo.

Mientras la constancia envolvía sus días, supo descubrir en La Paz las bondades de un lugar único con un clima especial.

"Había días en los que había lluvia primero, granizo, sol y después de las seis de la tarde, un frío intenso", detalló.

LA PAZ | DESDE LAS ALTURAS SE OBSERVA EL PAISAJE URBANO DONDE EL JUJEÑO APRENDIÓ Y TRABAJÓ CON CONSTANCIA

Asimismo, desde hace dos semanas, la vida le dio una nueva chance de cambiar de club y dentro de territorio boliviano, aceptó el pase a Santa Cruz de la Sierra, una urbe pintoresca que le dio la bienvenida para ser el preparador físico -ahora- del Club Deportivo Oriente Petrolero.

Con las expectativas puestas en el futuro cercano, se ve motivado ante la tarea de concretar una nueva gestión que abraza como renovado anhelo.

"Fue algo muy lindo, son los primeros días y ya me siento cómodo. Me siento agradecido de haber estado en Bolívar primero y ahora en 'Oriente', en primera división", aseguró el jujeño que vive un sueño como profesional en este campo.

"Me siento contento, con una sensación linda porque puedo retribuir a mis padres los esfuerzos que tuvieron conmigo", destacó Ponce quien está en proceso de conocer Santa Cruz de la Sierra. "Por lo que vi, es una hermosa ciudad, sentí el clima que ronda entre los 28º y los 32º grados", dijo Ponce que desempeña su función en el estadio "'Tahuichi' Raúl Aguilera Costas".

"El día a día es activo, el entrenamiento es en doble turno en la sede de Oriente Petrolero. También conocí Montero, una localidad que es más chiquita y hay mucho campo, como lo que sería en Jujuy, El Carmen", especificó.

Es que su labor lo hace descubrir permanentemente diferentes personas y lugares que enriquecen su vida. "Tuve la posibilidad de conocer a Ricardo 'Ricky' Centurión y Jonatan Cristaldo, que son excelentes jugadores", reveló. Orgulloso de la Selección Argentina, aseguró que ahora es turno de que los jóvenes aprendan de los más experimentados para seguir adelante. "Es una tristeza que se acerque el retiro de Leo -Messi- pero queda un equipo de excelencia y bien armado", indicó Ponce que agradeció a sus padres y familia por estar a su lado.