Emotiva despedida a una gran docente

Luego de más de cuatro décadas de servicio y entrega incansable, la querida docente Irma Alicia Vásquez se acogió a la jubilación dejando una huella imborrable en varias generaciones de estudiantes de los valles.

Luego de más de cuatro décadas de servicio y entrega incansable, la querida docente Irma Alicia Vásquez se acogió a la jubilación dejando una huella imborrable en varias generaciones de estudiantes de los valles.

Colegas, alumnos y directivos la despidieron con muestras de gran cariño y respeto, reconociendo su invaluable aporte a la educación.

El 1 de septiembre de 2025 marcó el fin de una carrera ejemplar que comenzó en 1983. Irma Vásquez se recibió primero de profesora de piano y de folclore, títulos que la llevaron a sus primeros cargos como maestra de Educación Musical. Su dedicación la llevó a las aulas de las escuelas primarias N° 214 "Ejército del Norte", N° 405 "Brigadier Juan Manuel de Rosas", de Perico, y la escuela N° 30 "Juana Azurduy de Padilla", de Monterrico.

MUESTRAS DE AFECTO | DESPEDIDA EN LA COMERCIAL DE PERICO.

En 1990 su pasión por la enseñanza la impulsó a obtener un nuevo título como profesora de Historia y Educación Cívica del Instituto Superior del Profesorado.

Con esta nueva formación, extendió su vocación a la educación secundaria. A partir de entonces, impartió clases en el colegio "Nuestra Señora de Las Mercedes", de Monterrico; la escuela de Comercio "José Manuel Estrada" y la Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna", de Perico.

AFECTUOSA | DESPEDIDA EN EL COLEGIO DE LAS MERCEDES DE MONTERRICO.

A lo largo de sus 41 años de trayectoria, Vásquez no solo transmitió conocimientos, sino que también formó a sus estudiantes con valores, pasión y compromiso. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus alumnos, recordándola como una docencia que dedicó su vida a la enseñanza.

Irma Alicia Vásquez fue un claro ejemplo de vocación y dedicación. La conmovedora despedida de sus colegas y alumnos fue el reflejo del impacto positivo que tuvo en sus vidas. "Personas como ella dejan una huella imborrable, no solo en sus estudiantes, sino en toda la comunidad. Le deseamos una jubilación llena de alegría y merecido descanso, sabiendo que su legado perdurará por mucho tiempo en las escuelas y corazones que tocó", dijeron sus colegas y alumnos.