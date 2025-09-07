¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Supercopa Argentina
Motociclismo
Liga Jujeña
Copa País
deporte adaptado
Trekking
PATÍN ARTÍSTCO
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
Vaticano
Supercopa Argentina
Motociclismo
Liga Jujeña
Copa País
deporte adaptado
Trekking
PATÍN ARTÍSTCO
El tiempo en Jujuy
Paso de Jama
Vaticano

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Domingo con cielo parcialmente nublado

Para hoy se espera una temperatura máxima de 16 °C.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 07:49

Los jujeños amanecieron con una jornada fresca y estable este domingo. De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 16 °C y una mínima de 8 °C, en un día predominadamente soleado y sin chances de precipitaciones.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Los jujeños amanecieron con una jornada fresca y estable este domingo. De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad experimentará una temperatura máxima de 16 °C y una mínima de 8 °C, en un día predominadamente soleado y sin chances de precipitaciones.

El organismo nacional destaca que la humedad se mantendrá en niveles moderados, con un promedio del 71%, mientras que los vientos serán leves durante todo el día, con una intensidad que no superará los 9 km/h y variando su dirección.

Pronóstico por franjas horarias:

  • Primeras horas de la mañana: Sin lluvias, con humedad del 71% y vientos del norte de 8 km/h.

  • Media mañana: Continúa la estabilidad, con humedad del 66% y vientos del norte de 9 km/h.

  • Tarde: Tiempo soleado y sin cambios. Vientos leves del sureste de 8 km/h.

  • Noche: Cielo despejado, sin probabilidad de lluvia y vientos del noroeste de 9 km/h.

El pronóstico extendido indica una jornada ideal para actividades al aire libre, recomendándose el uso de abrigo por la mañana y la noche debido a las bajas temperaturas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD