Atacó a machetazos y golpes de puño a una familia y huyó

Un hombre es buscado por la Policía, luego de atacar con un machete y golpes de puño a una mujer y dos hombres de una misma familia, en un paraje de la Quebrada de Humahuaca.

Según fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 11.50 en un sector del paraje Coctaca.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un ataque con arma blanca en un domicilio, por lo que una comisión de la Unidad Regional 3 y personal del Same se trasladó al lugar.

Al llegar encontraron a una joven de 27 años y dos hombres de 53 y 76, todos miembros de una familia, con heridas cortantes en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas manifestaron a los efectivos que mantuvieron una discusión con un vecino de 36 años, quien se tornó agresivo y en un momento determinado los atacó con un machete y golpes de puño en diferentes partes del cuerpo.

El personal de salud brindó los primeros auxilios a las tres personas que presentaban heridas de distintas consideraciones y luego las trasladó al hospital "Belgrano" de la ciudad de Humahuaca, donde fueron hospitalizadas.

Por su parte, los efectivos policiales realizaron recorridos por el sector donde se registró el ataque y se presentaron en el domicilio del inculpado, pero no lograron dar con su paradero.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó tomar declaraciones a posibles testigos y recepcionar las denuncias de las víctimas. Además dispuso una consigna policial en el sector para resguardar la integridad de la familia damnificada y proceder a la detención del inculpado.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 3, por directivas del representante fiscal.