Zaida Perales es la reina de Valle Grande

Llegar a Pampichuela es todo un desafío si la tarde es lluviosa y predomina la niebla. Sin embargo, la alegría de los estudiantes de la región disipaban con su calidez el frío, haciendo de la jornada una verdadera fiesta para coronar a su representante. Era medianoche cuando se supo el nombre de la elegida, Zaira Eunise Perales para representar al departamento Valle Grande.

Con gran esfuerzo, la comunidad educativa ornamentó con duendes, hadas, árboles y flores el escenario en la noche del jueves en una jornada festiva que se caracterizó por números artísticos en los que chicas y chicos se lucieron con danzas folclóricas y atuendos típicos.

ZAIDA EUNICE PERALES

La primera pasada para conocer a las cinco jovencitas que representaban a secundarios de San Francisco, Santa Ana, Valle Grande, Caspalá y a la anfitriona Pampichuela. Ya habían interactuado el día anterior vía zoom presentando sus proyectos, los que luego se dieron a conocer en la presentación pero que por problemas técnicos no se pudieron escuchar.

El pasaje con ropa típica fue de lo más destacado, ya que cada una mostró en su andar no sólo simpatía sino orgullo por sus raíces, reflejadas en vestidos típicos, ponchos y sombrero. Los números artísticos también aportaron la dulzura de los niños de la Primaria 234 Parques Nacionales acompañando un video con un claro mensaje de preservación del ambiente.

ABEJITAS DEL PRIMARIO N° 234

Luego fueron los cinco jóvenes de las mismas localidades quienes hicieron su paso para la elección del chico 10, quienes interpretaron chachareras, malambo y hasta coplearon con galantes presentaciones. Le siguió un show de los chicos del Colegio 52 de Caspalá con un escondido y otro de los anfitriones con un mix de danzas urbanas.

Con atuendo formal le siguió la siguiente presentación de los jóvenes donde el carisma fue su carta de presentación y luego fue elegido Chico 10 es Thiago Cristian Tolaba del colegio Secundario Nº 21 de San Francisco, luego de lo cual recibieron obsequios de El Tribuno de Jujuy, del resto del jurado y de la intendente Lilian Guitián.

LOS ESTUDIANTES | DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 31 DE SANTA ANA.

El momento definitorio llegó cerca de las 11 cuando las cinco jóvenes desfilaron en vestidos de gala, y tras la puntuación del jurado que también integró El Tribuno de Jujuy, los nombres se dieron a conocer luego de un momento de fiesta de todas las delegaciones acompañantes de su candidata, con mascotas y carteles la mayoría de las promociones respectivas.

Fue entonces cuando se conoció que la representante departamental es Zaira Eunise Perales, de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 13 de Valle Grande. La elegida para representar a los jóvenes vallegrandinos en la Elección Provincial recibió los atributos de la saliente Verónica López.

EL CHICO 10 | ES THIAGO CRISTIAN TOLABA DEL SECUNDARIO Nº 21 DE SAN FRANCISCO

La primera princesa Jazmín Esmeralda Liañez del Secundario Nº 21 de la localidad de San Francisco. La segunda princesa es Siomara Michelle Luere Arias del colegio Secundario Nº 31 de Santa Ana. En tanto, la primera dama de honor elegida es Yanina Gisel Pereyra del colegio rural Nº 1 de Pampichuela y la segunda dama de Honor es Johanna Diamela Quipildor Batallanos del colegio Secundario Nº 57 de Caspalá.

La comunidad toda se dio cita a la velada, organizada por los docentes Pedro Machaca y Ricardo Lezano, y la secretaria Mirta Zenteno, la Escuela Secundaria Rural N° 1 sede de Pampichuela, que tiene once alumnos. El pueblo se colmó de visitantes, y aportaron con su colaboración a que sea una gran fiesta de la región, que pudo cubrir El Tribuno de Jujuy luego de recorrer casi 200 kilómetros.