7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
SUPERCOPA ARGENTINA

Vélez venció a Central Córdoba 2-0 y festejó

Con dos goles de Gordon, los del "fortín" festejaron.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 00:00

Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon en el complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon en el complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

El partido tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. El "ferroviario" reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras que Alan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.

La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los cinco minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. Ya en el tramo final, el propio defensor volvió a ganar en las alturas a los 41 minutos para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que el "Fortín" celebró un nuevo título en el fútbol argentino.

Síntesis

Vélez 2: Marchiori; Gordon, Magallán, Quirós, Gómez; Monzón, Bouzat, Galván, Carrizo; Machuca y Romero. DT: G. Barros Schelotto.

Central Córdoba (SdE) 0: Aguerre; Martínez, Abascia, Galván, Cufré; Perelló, Vera, Florentín, Heredia; Verón y Godoy. DT: O. De Felippe.

Goles ST: 5'Y 41'Jano Gordon (VS). Cambios ST: inicio Pillud por Martínez (CC) y Pignani por Godoy (CC); 13' Barrera por Galván (CC) y Besozzi por Heredia (CC); 17' Lanzini por Machuca (VS) y Pellegrini por Galván (VS); 35' Santos por Romero (VS) y Cabral por Verón (CC); 46' Andrada por Carrizo (VS).

Incidencias ST: 36' expulsados De Felippe (CC) y Guillermo y Gustavo Barros Schelotto (V). Estadio: "Gigante de Arroyito". Árbitro: Facundo Tello.

 

