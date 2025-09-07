Santa Catalina coronó a Iris Cruz

La cita fue en el polideportivo municipal de Cusi Cusi el cual estuvo colmado de estudiantes, que le dieron un marco espectacular al evento organizado por el Polimodal N° 1 de esa localidad.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La cita fue en el polideportivo municipal de Cusi Cusi el cual estuvo colmado de estudiantes, que le dieron un marco espectacular al evento organizado por el Polimodal N° 1 de esa localidad.

Los anfitriones construyeron un imponente escenario especialmente para la ocasión, con la temática de juguetes.

IRIS CRUZ

Sin dudas, la Fiesta Nacional de los Estudiantes tiene un condimento especial en el interior provincial. Desde muy temprano comenzaron a arribar las diferentes delegaciones que debieron viajar varias horas para alentar a su candidata.

Los Jóvenes anfitriones de Cusi Cusi recibieron con alegría a sus pares de Ciénaga de Paicone, Cieneguillas, Santa Catalina, Oratorio, Misa Rumi, La Ciénaga y Casira.

En una noche gélida, la velada dio inicio con números artísticos, mientras la directora escolar María Flores recibió personalmente a las delegaciones y dio palabras de bienvenida. Algo innovador que formó parte del colorido escenario fue la construcción de un Jeep, en el que candidatas y candidatos hicieron su ingreso.

EL “CHICO 10” BENJAMÍN FARFÁN | ACOMPAÑADO POR MATÍAS GUTIÉRREZ Y YAMIL MAMANÍ

Luego de su paso, hubo números a cargo de las escuelas participantes, para horas después coronar a los flamantes representantes departamentales.

Antes de la medianoche se escuchó el nombre de Iris Cruz (Secundario Rural N° 3 Misa Rumi) como la nueva embajadora estudiantil para el año 2025. Además, fueron nombradas como primera representante Andrea Quispe (Polimodal N° 1 de Cusi Cusi) y segunda representante Geovana Laime (Secundario N° 9 de Ciénaga de Paicone).

También las damas primera y segunda de honor, Ivana Bautista (Polimodal N° 7 de Santa Catalina) y Fernanda Solís (Agrotécnica N° 14 de Cieneguillas).

BAILE Y DIVERSIÓN

También hicieron su pasaje, Denise Pérez (Oratorio Secundario N° 55) y Brisa Cruz (Secundario de Artes N° 30 Casira).

En tanto, Benjamín Farfán (La Ciénega), es el nuevo Chico 10 del departamento, acompañado por Matías Gutiérrez (Cusi Cusi) y Yamil Mamaní (Casira).

El evento culminó con la actuación del grupo Kastigo de Abra Pampa, para que el alumnado de ese departamento bailara y disfrutara de la fiesta más linda de la provincia.