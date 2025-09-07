¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio de Salud

8.111 cirugías en seis meses

De ellas 3.128 fueron de urgencia y 4.983 programadas.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 00:00

Entre enero y junio de este año se realizó un total de 8.111 cirugías gratuitas en nueve hospitales de la red provincial, brindando atención integral a la población tanto en edad pediátrica como adulta.

Entre enero y junio de este año se realizó un total de 8.111 cirugías gratuitas en nueve hospitales de la red provincial, brindando atención integral a la población tanto en edad pediátrica como adulta.

En ese sentido, el Ministerio de Salud destacó que el trabajo quirúrgico en distintos niveles de complejidad se realizó en el transcurso del año en 23 quirófanos operativos ubicados en hospitales Materno Infantil, "Pablo Soria" y "Carlos Snopek" de esta capital, "Arturo Zabala" de Perico, "Wenceslao Gallardo" de Palpalá, "Jorge Uro" de La Quiaca. "Manuel Belgrano" de Humahuaca, "Oscar Orías" de Libertador y "Guillermo Paterson" de San Pedro.

Se destacó que el trabajo de los equipos interdisciplinarios, junto a la capacidad instalada tanto en infraestructura como en tecnología, equipamiento e insumos en las unidades hospitalarias, es clave para dar respuesta integral a los jujeños, posibilitando que el primer semestre del año concluya con la resolución de distintas situaciones de salud a través de 3.128 cirugías de urgencia y 4.983 cirugías programadas, de las cuales 666 corresponden a intervenciones de alta de complejidad.

Entre los procedimientos efectuados se encuentran cirugías generales, cardiovasculares, plásticas, bucomaxilofaciales, vasectomías, así como intervenciones en ginecología, otorrinolaringología, gastroenterología, oftalmología, traumatología, urología y odontología.

 

