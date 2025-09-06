Tilcara tiene su nueva embajadora: Reyna Trinidad Vera

La corona quedó en manos de Reyna Trinidad Vera, quien representará al departamento en la próxima elección provincial. La acompañan como Primera Princesa Caterina Monserrat Caliva y como Segunda Princesa Luciana Nicole Iris Quispe. Además, fueron distinguidas como Damas de Honor Lourdes Cunchila y Leina Maribel Viveros, mientras que la banda de Miss Simpatía fue para Camila Julieta Chuichuy.

La corona quedó en manos de Reyna Trinidad Vera, quien representará al departamento en la próxima elección provincial. La acompañan como Primera Princesa Caterina Monserrat Caliva y como Segunda Princesa Luciana Nicole Iris Quispe. Además, fueron distinguidas como Damas de Honor Lourdes Cunchila y Leina Maribel Viveros, mientras que la banda de Miss Simpatía fue para Camila Julieta Chuichuy.

La velada fue una verdadera fiesta, con la participación de autoridades, docentes, familias y un público que colmó el lugar. Hubo números artísticos de canto, coplas, danzas y presentaciones musicales a cargo de estudiantes de las distintas instituciones educativas.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de la nueva corona, realizada por el emprendimiento jujeño Tacita de Plata Joyas. La pieza, elaborada en plata tallada a mano por los orfebres Napoleón Marcelo Machaca y Magalí Arce, fue presentada como una obra única.

“Cada pieza se diseña con historia, alma y simbolismo, inspirada en la cultura, paisajes y tradiciones de Jujuy”, expresó Napoleón al momento de la entrega.

Los pajes también brillaron con su baile y desfile. Como chico 10 se corono a Thiago Contreras de la Escuela Normal de Tilcara.

Con este marco de música, alegría y emoción, Tilcara celebró a su nueva representante que llevará con orgullo el nombre del departamento en la FNE 2025.