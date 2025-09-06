¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

El tiempo en Jujuy

Sábado con cielo despejado y sol

Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 17 grados en la capital jujeña.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 08:13

Llegó el fin de semana y este sábado comenzó frio en San Salvador de Jujuy con una temperatura de 4.5 grados centígrados con una sensación térmica de 2.7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una temperatura máxima de 17 grados.

En la zona de los valles la temperatura máxima podría llegar a alcanzar los 20 grados con cielo parcialmente nublado.

En Humahuaca el cielo estará parcialmente nublado con máxima de 21 grados.

En La Quiaca la temperatura a las 8 de la mañana es 1 grado bajo cero. Para hoy se anticipa una temperatura máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado.

