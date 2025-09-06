El encargado del registro civil de Abra Pampa falleció en un siniestro vial

Un hombre identificado como Bruno Cari falleció el viernes por la noche luego de sufrir un siniestro vial en la ruta provincial N° 11, cuando regresaba a la localidad de Abra Pampa desde Casabindo a bordo de una moto. La víctima se desempeñaba laboralmente como jefe de la oficina del

Registro Civil de las Personas en la “capital de la Puna” y tenía una extensa trayectoria en los medios de comunicación de la zona.

El hecho sucedió el pasado viernes en momentos que el motociclista circulaba por la ruta 11 en sentido sur-norte con dirección a Abra Pampa, donde residía.

En esas circunstancias, por causas que son motivo de investigación el hombre perdió el control de la motocicleta, derrapó y cayó pesadamente sobre el camino terrado que une a distintas localidades de la Puna jujeña desde el pueblo de Tres Pozos en el límite con Salta.

Tras esto, ocasionales transeúntes que se encontraron con el cuerpo y el vehículo en la ruta dieron aviso a la Seccional 16°, desde donde partió una comisión policial y se alertó al Same.

Minutos más tarde, el personal sanitario llegó al escenario del incidente vial y a pesar de practicarle las maniobras de reanimación a Cari, aunque ya estaba sin signos vitales. Fuentes cercanas a la investigación, señalaron a este diario que la víctima regresaba de una fiesta de cumpleaños de 15, en donde había estado trabajando.

En consecuencia, el paso siguiente fue trasladar el cuerpo hasta la morgue del hospital “Nuestra Señora del Rosario”, de la localidad de Abra Pampa para luego ser entregado a sus familiares.

La comunidad abrapampeña se vio conmocionada por la pérdida de Bruno Cari, quien se desempeñaba como jefe de la oficina del Registro Civil de las Personas en la “capital de la Puna”. Además, era un reconocido comunicador social de medios radiales y digitales de la zona, entre ellos FM Radio América.