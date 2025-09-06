Orán: Un menor de 15 años mató a otro de 16 de una puñalada

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán quedó conmocionada por un violento episodio que terminó con la vida de un adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en horas de la tarde del viernes en la Plaza Santa Marta, donde la víctima se encontraba sentada cuando fue atacada con un arma blanca por un menor de 15 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, una filmación registró el momento en que el agresor se acercó a la víctima y, por motivos que se investigan, le aplicó una puñalada en la espalda. Tras la agresión, el atacante huyó del lugar.

El joven herido alcanzó a llegar por sus propios medios al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida a causa de la gravedad de la lesión.

En paralelo, otro adolescente ingresó al hospital San Vicente de Paul con una herida punzocortante en la mano. Declaró que había sido víctima de un intento de robo, aunque las autoridades lo identificaron como el presunto autor del homicidio. El menor quedó detenido a disposición del Juzgado de Menores.

La Brigada de Investigaciones de la Policía trabajó en la zona para reunir pruebas y testimonios. Los investigadores procuran establecer si existían antecedentes de conflictos entre ambos adolescentes que pudieran explicar el origen del ataque.

El caso de Orán, que terminó con la muerte de un menor de edad, se suma a otros en Salta capital donde las víctimas fatales también fueron adolescentes que murieron en forma violenta.

Tal es el caso de Bejamin Mamaní de 15 años, quien también fue asesinado a puñaladas en la noche del 11 de agosto en el barrio La Paz, en la zona sudeste de la capital salteña.

Otro caso impactante fue el de un joven de 16 años que resultó herido de gravedad el 30 de agosto, tras recibir un disparo en el barrio Atocha, durante un enfrentamiento entre grupos de jóvenes. El incidente derivó en una batalla campal de unas 30 personas, con golpes y piedrazos contra autos estacionados, lo que dejó varios daños materiales.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, a través de la delegación San Lorenzo, imputó a cuatro hombres de 18, 20, 22 y 23 años, y a una mujer de 18 años, como coautores de los delitos de daños, atentado a la autoridad agravado por ser cometido por tres o más personas, asociación ilícita y lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego agravado por la participación de un menor.

Operativos

Al respecto de estos dos últimos casos, en las primeras horas de ayer se efectuaron 29 allanamientos en los barrios Solidaridad, La Paz, Libertad, Nueva Esperanza, Villa Primavera y Atocha. 20 personas fueron detenidas y 7 demoradas. Trabajaron más de 220 policías.

Las autoridades de Seguridad aseguran que en Salta, más del 60% de los homicidios se dieron por este tipo de enfrentamientos relacionados a la conflictividad social.

Las causas penales se iniciaron ante la denuncia de vecinos por daños, lesiones, amenazas e intimidación pública en el marco de enfrentamientos violentos entre grupos antagónicos. En Atocha fue detenido el presunto causante de graves lesiones con arma de fuego en perjuicio de un menor de 16 años, hecho registrado la semana pasada. Además 19 personas mayores de edad más fueron detenidas involucradas en estas causas. Hubo también 7 demorados.

Secuestros

Se secuestraron armas hechizas, facas, droga, entre otros elementos de interés para las causas. El megaoperativo fue realizado por la Dirección General de Investigaciones y grupos de apoyo de distintas unidades especiales de la Fuerza Provincial. Trabajaron más de 220 policías de los Distritos de Prevención 1 y 10.

Lo que dijo la cúpula de Seguridad

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía, Diego Bustos, el director General de Investigaciones, Oscar Chocobar, se reunieron con el personal operativo y destacaron el trabajo investigativo que se desarrolló para dar respuestas a la demanda de vecinos ante los episodios de violencia que denunciaron.

El Ministro resaltó la importancia de las acciones con el Ministerio Público Fiscal para atender los requerimientos de la comunidad ante la conflictividad social y los hechos delictivos que se registran en ciertas jurisdicciones.