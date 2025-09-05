Frente Primero Jujuy Avanza arenga a militantes peronistas

El peronismo local se consolidó en el frente demostrando fortaleza interna con fuerte apoyo de los sectores.

A una semana del lanzamiento y presentación de sus candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Frente Primero Jujuy Avanza está decididamente encaminado a recuperar una banca que represente al verdadero peronismo jujeño y defienda únicamente los intereses de la provincia en la Cámara baja.

Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, candidatos titulares y Candelaria Pérez Abregú, Santiago Hamud y Mariana Gallo Mendoza, suplentes movilizaron íntegramente a la dirigencia y militancia peronista contenidos en los partidos que integran el frente luego de ser marginados, ninguneados o expulsados del Partido Justicialista.

En aquella media tarde peronista del viernes en la Asociación Gaucha Jujeña colmada de dirigentes, militantes y simpatizantes no sólo iniciaron un camino hacia la victoria, sino también coincidieron en la necesidad de fortalecer el espacio y proyectarlo como principal fuerza del peronismo para el 2027.

Los referentes del frente: Carlos Haquim (Primero Jujuy), Martín Palmieri (Hacemos), Rubén Rivarola (Jujuy avanza) y Agustín Perassi (Gana Jujuy) además de demostrar sobrada experiencia en política, aclararon a los asistentes que el proyecto no es sólo electoral y que está basado en una construcción colectiva e inclusiva.

Alineados en un mensaje claro y conciso se puso en relevancia la unidad lograda que posibilitó la designación de candidatos que representarán a los diferentes sectores, poniendo de manifiesto en sus discursos que la propuesta del frente va mucho más allá de nombres y personas.

"Es un momento especial para nosotros que venimos militando desde abajo y hace mucho tiempo, es una oportunidad y responsabilidad importante que nos dieron para reconstruir el peronismo que cada vez se caía más. Los jujeños estamos cansados que vengan de Buenos Aires a decir qué tenemos que hacer, los coyas nos vamos a poner de pie para defender Jujuy", afirmó Mendieta.

A la militancia Valente les dijo que es necesario volver a la calle "para recuperar a los compañeros que se fueron, porque en este frente está la esperanza y desde aquí vamos a defender los derechos. La lista presentada realmente los va a representar llevando a discutir lo que les sucede a todos los jujeños".

Quienes integran la lista "son parte de una nueva generación que entiende que es necesario dar la discusión política en estos espacios representando a este frente. Asumo este desafío de ser candidata a diputada nacional con la convicción cuando asumí como vocal municipal en El Piquete, acá está el interior profundo que tanto trabaja para que Jujuy vuelva a ser peronista", afirmo Candelaria Pérez Abregú.

Los que integran la lista del frente junto a la dirigencia y militancia "vamos a dar una pelea contra los radicales y libertarios, ponemos fin a las peleas entre nosotros, basta de discutir por quien hace, por quien no hace o por un cargo. Como peronistas tenemos que estar nuevamente unidos, desde aquí vamos a responder a todas las demandas y como jujeños decimos basta a Buenos Aires porque nosotros elegimos a nuestros candidatos", manifestó Gallo Mendoza.

Reflexivo Hamud apuntó que la unidad "es un camino bastante difícil, requiere de muchos gestos y compromisos, pero por sobre todas las cosas de dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que comprendan que esa unidad será la única que le podrá poner un freno al ajuste del gobierno de Javier Milei. Es muy valiosa la apuesta que hicieron los sectores con esta unidad y es imprescindible que llegue a la Cámara Pedro Pascuttini quien pondrá en agenda las necesidades de los trabajadores".

Pascuttini aseguró que hay una oportunidad y una nueva esperanza con el Frente Primero Jujuy Avanza, "porque esta unidad es también una concertación de ideas, proyectos y objetivos que van más allá de una elección. Con esto renovamos el peronismo al cual estábamos acostumbrados, pero a la vez es un peronismo moderno donde los jóvenes podrán realizar sus sueños".

Con esas definiciones los candidatos del Fpja iniciaron la campaña que los llevará por toda la provincia visitando cada uno de los pueblos con el objetivo de posicionarse en la preferencia del electorado peronista y fortalecer el espacio para el 2027.

La bajada de línea en el frente es que la militancia salga a rastrillar cada uno de los barrios y pueblos, visitando a los compañeros casa por casa invitándolos a votar el 26 de octubre a casi una semana del Día de la Lealtad Peronista.