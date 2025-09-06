Colapinto largará 18º en el GP de Italia

Franco Colapinto largará 18° el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly a lo largo de la jornada del sábado en Monza, pero los Alpine no tuvieron el rendimiento suficiente para avanzar a la Q2 en una clasificación muy reñida.

Franco Colapinto largará 18° el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El argentino fue más rápido que su compañero Pierre Gasly a lo largo de la jornada del sábado en Monza, pero los Alpine no tuvieron el rendimiento suficiente para avanzar a la Q2 en una clasificación muy reñida.

“Sabemos que es una pista en la que el motor influye muchísimo y sabíamos que iba a ser muy difícil. Los dos tenemos problemas con el auto“, dijo el corredor argentino tras la cita. Marcó 1:19.992 en la Q1, se puso 0.111 por delante de Gasly (1:20.103) en la sesión pero ambos sólo lograron ser más veloces que Liam Lawson, que comenzará 20° con su Racing Bulls.

Franco le ganó en una clasificación al corredor francés –que anunció este sábado la extensión de su contrato hasta 2028 con Alpine– por tercera vez en la temporada.

La pole position quedó en manos de un Max Verstappen que voló en el final de la Q3, giró en 1:18.792 y estará delante de todos con su Red Bull. Lando Norris y Oscar Piastri se posicionaron por detrás del neerlandés. Charles Leclerc comenzará en la cuarta ubicación.

La carrera a 53 vueltas se celebrará este domingo a partir de las 10 de la mañana de Argentina.