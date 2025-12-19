Vacaciones escolares: cómo descansar sin que los chicos se desconecten por completo del aprendizaje

Cada año, cuando comienzan las vacaciones escolares, surge la misma pregunta en muchas familias: ¿conviene que los chicos “no hagan nada” o es importante sostener algún tipo de actividad vinculada al aprendizaje? Desde la neurociencia, se propicia y se sabe que el cerebro necesita descansar, pero no desconectarse por completo del aprendizaje.

Las vacaciones no deberían pensarse como una pausa cognitiva absoluta, sino como un período en el que el aprendizaje cambia de forma, de ritmo y de escenario.

Si bien es necesario el descanso de las exigencias cotidianas escolares, el cerebro infantil no entra en pausa. El cerebro de chicos y adolescentes se caracteriza por una alta plasticidad neuronal, que es la gran capacidad que tiene nuestro cerebro, para modificarse a partir de la experiencia. Esta plasticidad no se apaga durante las vacaciones: por el contrario, sigue activa y es especialmente sensible a estímulos sociales, emocionales, y lúdicos.

La evidencia científica muestra que el cerebro aprende mejor cuando se combinan la emoción, motivación, sentido, experiencias significativas. Durante el ciclo lectivo, muchas de estas condiciones se organizan dentro del aula. En vacaciones, el desafío es recrear esos estímulos desde la vida cotidiana, sin reproducir el formato escolar.

En la literatura científica, existe llamado el summer learning loss, también llamado summer slide. Este término describe la pérdida parcial de habilidades académicas durante las vacaciones prolongadas, especialmente en sistemas educativos con recesos largos. Descansar no implica desconectarse del aprendizaje. Un verano con estructura amable, juego, vínculo y estimulación adecuada permite que los niños regresen a la escuela más seguros, motivados y emocionalmente disponibles para aprender.

Cómo evitar que los niños pierdan habilidades durante el verano

El verano no tiene por qué ser un tiempo de retroceso en los aprendizajes. Por el contrario, cuando se planifica de manera equilibrada, puede transformarse en una oportunidad valiosa para consolidar habilidades, fortalecer la autonomía y cuidar el bienestar emocional de los niños.

Algunas pautas clave para prevenir el Summer Slide incluyen:

Sostener una mínima rutina flexible , incorporando momentos breves y regulares de lectura, juegos cognitivos o actividades creativas, sin replicar el formato escolar.

, incorporando momentos breves y regulares de lectura, juegos cognitivos o actividades creativas, sin replicar el formato escolar. Fomentar la lectura por placer , adaptada a los intereses y nivel del niño, incluyendo lectura compartida en voz alta, cómics, audiocuentos o libros con apoyos visuales.

, adaptada a los intereses y nivel del niño, incluyendo lectura compartida en voz alta, cómics, audiocuentos o libros con apoyos visuales. Aprender jugando , a través de juegos matemáticos, de mesa, simbólicos y actividades cotidianas (cocinar, ordenar, construir), que estimulan funciones ejecutivas, lenguaje y razonamiento.

, a través de juegos matemáticos, de mesa, simbólicos y actividades cotidianas (cocinar, ordenar, construir), que estimulan funciones ejecutivas, lenguaje y razonamiento. Usar la tecnología con criterio , priorizando aplicaciones educativas con base científica y tiempos acotados, siempre acompañados por un adulto.

, priorizando aplicaciones educativas con base científica y tiempos acotados, siempre acompañados por un adulto. Cuidar el desarrollo socioemocional, promoviendo espacios de juego con pares, actividades familiares cooperativas y conversaciones que favorezcan la expresión emocional.

Es importante aclarar algo central: prevenir el summer learning loss no implica adelantar contenidos ni llenar las vacaciones de tareas escolares. De hecho, la sobrecarga cognitiva y el estrés también interfieren negativamente en el aprendizaje.

La continuidad de los hábitos cognitivos

Desde la neurociencia, sabemos que lo que protege al cerebro no es la cantidad de ejercicios, sino la continuidad de ciertos hábitos cognitivos básicos: leer, conversar, jugar, moverse y resolver problemas cotidianos. Estos hábitos mantienen activas las redes neuronales que luego la escuela vuelve a potenciar.

Las rutinas cumplen una función neurobiológica clave. No se trata de horarios rígidos, sino de ritmos predecibles que le dan seguridad al cerebro. Cuando los niños pierden completamente la noción de horarios, el sistema nervioso entra en un estado de mayor desorganización, lo que impacta en:

La regulación emocional,

La atención,

El descanso,

La tolerancia a la frustración.

Rituales diarios

Pequeños rituales diarios, como leer antes de dormir, compartir una comida sin pantallas o conversar sobre el día, ayudan a sostener la autorregulación, una de las funciones ejecutivas centrales para el aprendizaje (Diamond, 2013).

La lectura es, probablemente, el hábito más poderoso y más subestimado durante las vacaciones. Desde la neurociencia cognitiva, sabemos que leer activa redes complejas que integran: lenguaje, memoria, atención, imaginación y funciones ejecutivas.

No importa si leen cuentos, cómics, novelas gráficas, revistas o recetas: lo importante es leer todos los días, aunque sea pocos minutos.

El juego no es un descanso del aprendizaje: es una de sus formas más eficaces. Cuando los niños juegan, el cerebro:

Libera dopamina (clave para la motivación),

Ejercita la memoria,

Regula la atención,

Entrena el control de impulsos,

Aprende a seguir reglas,

Desarrolla pensamiento flexible.

Juegos de mesa, cartas, rompecabezas, juegos de construcción o desafíos lógicos estimulan funciones ejecutivas fundamentales, especialmente en edades tempranas (Howard-Jones, 2011).

Conversar también es aprender, es así como el lenguaje oral se convierte en una herramienta cognitiva central. Conversar sobre lo vivido, explicar cómo se hizo algo, debatir decisiones cotidianas o narrar una experiencia fortalece:

La comprensión

El pensamiento abstracto

La cognición social

La regulación emocional

Muchas habilidades como esta son las que luego impactan en la lectura y la escritura si se entrenan primero en la conversación cotidiana.

La actividad física no solo mejora la salud corporal: también potencia el funcionamiento cerebral. Esta es la premisa en la que el cuerpo y el cerebro se convierten en una unidad inseparable. Diversos estudios muestran que el movimiento:

Mejora la atención

Favorece la memoria

Reduce el estrés

Optimiza el estado de ánimo

El cerebro aprende mejor cuando el cuerpo se mueve

Las vacaciones son una oportunidad privilegiada para entrenar habilidades que la escuela no siempre puede trabajar en profundidad: como las funciones ejecutivas, son las que en definitiva nos ayudan a aprender para la vida. Fomentan el desarrollo de autonomía, planificación, toma de decisiones y resolución de problemas reales.

Cocinar, organizar una salida, preparar una valija o administrar un pequeño presupuesto son situaciones cotidianas que activan funciones ejecutivas clave.

Descansar también es aprender

El descanso cumple un rol fundamental en la consolidación de la memoria. Durante el sueño y los períodos de menor exigencia cognitiva, el cerebro reorganiza, integra y fortalece lo aprendido.

Por eso, descansar no es “desconectarse”, sino cambiar el modo de aprender:

Sin presión

Sin evaluación

Sin rendimiento inmediato

Las vacaciones no son un tiempo perdido para el cerebro. Bien acompañadas, son un período de enorme valor neuroeducativo. No se trata de adelantar contenidos, sino de sostener el vínculo con el aprendizaje desde el juego, la curiosidad y la vida cotidiana y que suceda durante las vacaciones permite que el cerebro lo ordene, lo integre y vuelva a aprender con más ganas.

(*) Mariela B. Caputo es doctora de la Facultad de Medicina UBA, licenciada en psicopedagogía (M.P. N°199.685), Master en neuropsicología, especialista y directora de Nivel Inicial, autora colección PEALI (Plan estratégico de adquisición de lectura Inicial. Ed. Neuro aprendizaje infantil)