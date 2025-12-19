“Desesperante”: por qué ocultaron la internación de Christian Petersen

El chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", se descompensó durante un viaje al Sur de la Argentina y está internado en terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, en Neuquén, desde hace una semana.

Según explicó un periodista Sebastián Ciuffolotti, en diálogo con Tarde o Temprano, la descompensación tomó lugar en “la previa” a iniciar el recorrido al volcán Lanín, más precisamente, en la base.

El periodista sostuvo que no hay información “oficial” sobre el estado de salud del chef, sino que hay hermetismo ante la delicada situación por un pedido exclusivo de su familia. En la misma línea, sus fuentes le indican que está en estado crítico y con pronóstico reservado.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el chef de 56 años "cursa un cuadro de falla multiorgánica".

“El examen toxicológico habría dado positivo, es lo primero que se nos informó desde adentro del hospital, siempre hablando de manera extraoficial. La familia ha querido preservar de que no salga nada de lo que venía ocurriendo”, informó.

En la misma línea, negó que el chef haya presentado una mejoría en la salud durante los siete días de internación, por lo que un traslado a Buenos Aires estaría descartado hasta el momento: “La situación es desesperante”, sentenció.__IP__

Aparentemente, Christian se habría presentado a la excursión con una actitud atípica de una persona común: “Él llegó diciendo frases que no tenían mucho sentido. Con respecto a si podría haber sido algo que se haya tomado, que en el examen toxicológico haya salido, nosotros tenemos la confirmación de qué es lo que se habría encontrado, una de las tantas cuestiones”.

Además, volvió a repetir que no se conocerán más partes médicos por “solicitud de la familia”.