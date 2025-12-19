Avalancha en una estación de esquí china dejó un muerto

Una avalancha registrada en la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China, provocó la muerte de una persona, según confirmó la oficina de gestión de emergencias del distrito de Burqin, informó el despacho y confirmó la situación.

La avalancha ocurrió este jueves a las 13:28 horas en un sector fuera de pista de la estación internacional de esquí de Jikepulin, una zona que no estaba habilitada para el tránsito de esquiadores.

Equipos de rescate lograron localizar y retirar a la víctima atrapada bajo la nieve, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Advertencias y controles

Luego del suceso, las autoridades locales realizaron inspecciones de seguridad y evaluaciones de riesgos en la estación, exhortando a los turistas y deportistas a no ingresar en áreas cerradas o sin autorización.

El distrito señaló que los controles preventivos continuarán para garantizar la seguridad ante posibles nuevos desprendimientos.