Mauro Icardi pasará la Navidad con sus hijas

Según trascendió, Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este, donde suele vacacionar en verano. Sin embargo, el futbolista tuvo el mismo pedido ante la Justicia, alegando que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray durante las fiestas de Año Nuevo.

En una primera instancia, la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, eso cambio cuando el jugador fue informado con las últimas novedades del club.

La periodista Paula Varela informó en Intrusos (América TV) la decisión del juez con respecto al caso: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.

La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su ex pareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”.