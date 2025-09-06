Comenzó la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro en la Catedral de Salta

La ciudad de Salta se viste de fe con el inicio de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, una de las expresiones religiosas más importantes del país. Desde la Catedral Basílica, los devotos comenzaron el camino espiritual que se extenderá hasta el 14 de septiembre, previo a la procesión central del día 15.

En la Catedral: la novena se realizará bajo el lema “Camino del Encuentro y la Esperanza”. Cada celebración se transmitirá en vivo por YouTube UCASAL, y por las cuentas oficiales de la Catedral y el Arzobispado.

Horarios de transmisión: rezo de la novena: 15:30. Misas con novena: 17:00, 19:00, 20:30 y 22:00 .

Cada jornada está dedicada a una intención particular: por los enfermos, la paz, los difuntos, la patria, la familia, las vocaciones, los trabajadores, los jóvenes y los niños.

El cronograma incluye en las diferentes parroquias de la Arquidiócesis rosario a las 19.15, misa a las 20 y novena a las 20.30, salvo el último día, cuando se celebrará la peregrinación comunitaria con una consigna especial: llevar un distintivo amarillo.

Con un fuerte clima de devoción, los fieles se reúnen noche tras noche en el corazón de la capital salteña, reafirmando un compromiso de fe que trasciende generaciones y fronteras. El Milagro 2025 ya está en marcha y promete, como cada año, convertirse en un momento único de encuentro y esperanza para miles de peregrinos que llegarán de distintos puntos del país.