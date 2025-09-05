Preocupan los robos dentro del “Pablo Soria”

Los empleados del hospital "Pablo Soria" mostraron su preocupación por la importante cantidad de robos que se vienen registrando desde enero, donde las víctimas son los médicos de guardia, personal de maestranza, cocina y apuntan a una supuesta complicidad con el personal de seguridad privada del nosocomio.

Los empleados del hospital "Pablo Soria" mostraron su preocupación por la importante cantidad de robos que se vienen registrando desde enero, donde las víctimas son los médicos de guardia, personal de maestranza, cocina y apuntan a una supuesta complicidad con el personal de seguridad privada del nosocomio.

Una empleada del nosocomio, que pidió resguardar su nombre por temor a represalias denunció en la Seccional 1º que fue víctima de dos robos y cuando solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, se dio con la figura de un hombre que previo a ingresar a la zona exclusica de los empleados, dialogaba amistosamente con el personal de seguridad.

"Esta persona que ingresa a robar sabe muy bien dónde está el sector donde dejamos nuestras cosas; de alguna manera vulnera a los guardias de seguridad y pese a que hay cámaras, se las ingenia para cometer los robos. No soy la única persona que sufrió estos hechos, esta persona se robó un microondas, sustrajo dinero a los médicos y lo peor es que si bien no tenemos respuesta. Los jefes desconfían de nosotros los empleados y junto a mis compañeros, tenemos miedo de perder nuestro trabajo, sabiendo que esta persona quedó registrada en las cámaras de seguridad, conversando con el personal de seguridad privada que está en el ingreso del hospital", dijo la mujer.