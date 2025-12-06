Dua Lipa canta “Amor Prohibido” de Selena en su último concierto

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el último de tres conciertos que ofreció la cantante británica Dua Lipa en la Ciudad de México. El show no sólo fue el final de su paso por el emblemático Estadio GNP Seguros, sino también el cierre de su taquillera gira mundial Radical Optimism Tour.

La presencia de Dua Lipa en la capital del país ha generado una expectación inusual, no solo por sus conciertos, sino también por sus paseos por la capital como una turista más.

La artista británica fue vista en varios puntos clave de la Ciudad de México: desde restaurantes de mariscos, hasta tiendas de ropa, bares de música salsa y hasta modestas taquerías.

Dua Lipa y su cover final en el Estadio GNP Seguros: “Amor Prohibido” de Selena

Las expectativas para el último concierto de la gira en México eran altas, especialmente por la incógnita respecto a la canción de un artista local que interpretaría.

Tras sorprender con la versión de Bésame mucho de Luis Miguel y el dueto con Fher de Maná, los seguidores mexicanos querían que Dua Lipa rindiera homenaje a Juan Gabriel.

Sin embargo, la británica eligió uno de los temas más emblemáticos de Selena Quintanilla para su último concierto: Amor Prohibido.

La cantante sorprendió a los más de 60 mil asistentes con el cover, mismo que interpretó en la punta de la pasarela y acompañada de su banda.

el cover de un artista local. La primera noche fue Bésame Mucho, la segunda noche Oye mi amor y para el último concierto cantó Amor Prohibido.

Los conciertos continuaron con una serie de cambios de vestuario y la interpretación de temas como Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever y Happy for you.

Un segundo escenario se elevó en el centro del estadio, permitiendo a la cantante acercarse aún más a sus seguidores mientras interpretaba Love again, Anything for love y Be the one. El concepto del show se definió como un recorrido musical inspirado en la estética disco de los años setenta y ochenta.

El cierre de los espectáculos estuvieron marcado por las canciones más bailables de la británica: New rules, Dance the night, el clásico Don’t start now y Houdini.