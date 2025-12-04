Niñas en la competencia Flavio Mendoza

Nahuel El Rap, el cantante y bailarín, quien además dirige una academia de baile de niños, estará presente este fin de semana en la Competencia Sudamericana "Flavio Mendoza", que se realizará en la ciudad de Maipú en la provincia de Mendoza.

Cabe destacar que Nahuel el Rap, fue este año el representante de la competencia de Flavio Mendoza en Jujuy.

El artista lleva a sus alumnas, que ganaron su lugar en esta instancia, cuando ganaron la clasificatoria del certamen, que se hizo en nuestra ciudad el 23 de agosto pasado, en el Colegio del Salvador. Y por otra parte, será el artista encargado de abrir con su show la competencia en el Arena Maipú, estadio donde tendrá lugar el evento.

Participaron diferentes academias de danzas en distintas categorías.

NAHUEL EL RAP | EL PROFE OFRECERÁ SU SHOW EN LA APERTURA DEL ENCUENTRO.

"Clasificamos y ahora vamos a la Semifinal Sudamericana que se hace en el Arena Maipú, un estadio gigantesco en Mendoza, los días sábado, domingo y lunes", comentó el artista antes de viajar.

"Vamos a competir a nivel sudamericano con otros países. Nos vamos a estar enfrentando en batallas 1 versus 1, donde la clasificada fue Sisa Amun de 11 años; y también vamos a participar con cuatro coreos en diferentes categorías y estilos entre danzas urbanas y free dance, donde clasificaron mis alumnitas más pequeñas desde los 4 años", dice muy entusiasmado, "es decir que vamos con Infantil A e Infantil B, en free dances y urbanas".

"Para mí tiene una importancia enorme porque se pueden conseguir cosas buenas. Lo que no es habitual en niños de tan corta edad. Ya en 2023 quedamos terceros de 98 coreos a nivel babys", recordó.

Además, Nahuel fue convocado para hacer el show de apertura en el Arena Maipú de Mendoza, y eso también lo llena de satisfacción.