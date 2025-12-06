Panini lanzó el álbum del Mundial 2026

Panini América presentó en Estados Unidos la portada especial del álbum de cromos del Mundial 2026, una edición histórica marcada por la ampliación del torneo a 48 selecciones. La colección contará con 112 páginas y un total récord de 980 figuritas, mientras que cada sobre traerá 7 estampas. Será, según confirmó la compañía, la mayor colección impresa por la empresa en la historia de los mundiales.

La portada difundida en la presentación está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial del torneo y el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que México tendrá una edición exclusiva que será revelada en las próximas semanas. La expansión del álbum responde también al formato del certamen, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas distribuidas entre los tres países.

El lanzamiento tuvo lugar en la región de Nueva York/Nueva Jersey, una de las sedes del Mundial y escenario elegido para la final de 2026. Allí, Panini anticipó su estrategia de productos para el ciclo mundialista, que incluirá colaboraciones, ediciones especiales y una preventa limitada en Amazon para medir la demanda anticipada de los coleccionistas.

Panini y un álbum histórico para la Copa del Mundo 2026

“El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, expresó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Y añadió: “La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial de la FIFA”.

Por su parte, Mark Warsop, director general de Panini América, señaló: “Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo".

Y agregó: "Esta portada especial es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables, y creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas”.

Con récord de figuritas, preventa anticipada y múltiples portadas, el nuevo álbum ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del ciclo rumbo al Mundial 2026.